الشرطة الباكستانية تلقي القبض على وزيرة سابقة مقربة من عمران خان



ألقت الشرطة في العاصمة الباكستانية اسلام اباد القبض على وزيرة حقوق الإنسان السابقة والمعاونة المقربة من رئيس الوزراء المخلوع عمران خان اليوم السبت ما أثار موجة غضب على مستوى البلاد نظرا لأن كثيرين يرون أن هناك دوافع سياسية وراء هذه الخطوة .



وأُلْقِي القبض على شيرين مزارى الوزيرة السابقة والمنتقدة الشرسة للجيش الباكستاني الذى يتمتع بتأثير قوى فى البلاد ، من منزلها في اسلام اباد وتعرضت للضرب من جانب عناصر من قوات مكافحة الفساد، وذلك حسبما ذكرت عائلة الوزيرة التي أشارت إلى أن القبض عليها جاء على خلفية قضية استمرت على مدار عقود.



من جانبها، أكدت الشرطة على تويتر القبض على الوزيرة لكنها ذكرت أن "الأنباء التى ترددت عن أي شكل من أشكال سوء المعاملة (للوزيرة السابقة) ليس لها أساس من الصحة".



وقالت ابنة الوزيرة السابقة، إيمان زينب مزاري :" والدتي جرى اعتقالها بشكل غير مشروع" مضيفة أنها لا تعرف مكانها وقالت لصحفيين: "وهم مخطئون إذا كانوا (الحكومة) يعتقدون أن النساء أهدافا سهلة".



وينظر الكثيرون إلى إلقاء القبض على الوزيرة السابقة على أنه محاولة لإثناء أعضاء وأنصار حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه خان من المشاركة في مسيرة مزمعة لمناوئة الحكومة الجديدة.



وقال خان إن حزبه سيعترض على القبض على مزاري وإنه سيعلن عن موعد المسيرة غدا الأحد ؛ ويدعو حزب خان إلى إجراء انتخابات جديدة.



من جانبها، أدانت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية القبض على مزاري والتعامل الخشن المزعوم بحقها قائلة إنه " ينم عن الإيذاء والتنمر السياسى الذى أصبح وبصورة تدعو إلى الأسف ممارسة راسخة وهو أمر مؤسف بغض النظر عن الجانى.