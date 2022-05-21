فريتس يمدد تعاقده مع فيردر بريمن بعد العودة للبوندسليجا

مدد كليمنس فريتس، رئيس شؤون الاحتراف والكشافين بنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، تعاقده مع النادي بعد صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وأعلن نادي بريمن اليوم السبت أن توقيع العقد أصبح بمثابة "إجراء شكلي" حيث سيستمر فريتس /41 عاما/ بالنادي الذي انضم له كلاعب في عام 2006 .

واعتزل فريتس عام 2017 وبعدها بدأ العمل الإداري بالنادي. ولم يعلن فيردر بريمن اليوم عن فترة العقد الجديد لفريتس.

وقال فرانك بومان الرئيس التنفيذي لنادي بريمن :"كليمنز مر بعام صعب للغاية. حيث شهد سوق انتقالات صيفية صعبة، وقدم عملا رائعا وكان له دور بارز في تعززيز قوة فريقنا بالشكل الكافي لتحقيق الصعود مجددا إلى البوندسليجا."

وأضاف :"إلى جانب ذلك، تغير دوره مع الفريق شيئا ما، لذلك فهو يعمل بشكل وثيق مع الفريق وفي شؤون التواصل، وقد أصبح له دور أكثر نشاطا."

وهبط بريمن إلى الدرجة الثانية عام 2021 لكنه عاد بعد موسم واحد فقط، حيث أحرز المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية بالموسم المنقضي، خلف البطل شالكه.