القومي للمرأة وبهية يبحثان التعاون لحماية ذوات الإعاقة من سرطان الثدي

شاركت هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وعدد من أعضاء وعضوات اللجنة في لقاء تنسيقي مع قيادات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر و علاج سرطان الثدي بالمجان لبحث سبل التعاون لدعم المرأة ذات الاعاقة فى الوقاية والاكتشاف المبكر من الاصابة بسرطان الثدي.

وتناول اللقاء مناقشة تنظيم حملات توعية في كافة المحافظات، وإمكانية استقبال بهية لقوافل من المحافظات للكشف المبكر، وكيفية تذليل كافة العقبات أمام استفادة النساء ذات الإعاقة من خدمات مؤسسة بهية في مجال الوقاية والعلاج لسرطان الثدي.

وأوضحت هبة هجرس، خلال اللقاء، أن المجلس القومي للمرأة يولي أهمية خاصة للحفاظ على صحة النساء والفتيات ذات الإعاقة وبخاصة في مجال الوقاية من الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل سرطان الثدي، وتقديم كل الدعم والتيسير للمصابات بهذا المرض من النساء عامة والنساء ذات الإعاقة بشكل خاص، وفي هذا الإطار جاء اللقاء التنسيقي مع قيادات مؤسسة بهية خاصة وأن مؤسسة بهية نجحت أن تصبح واحدة من أوائل المؤسسات الطبية في تقديم كافة الخدمات الطبية الأحدث عالميا بالمجان في مجال الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وأشادت هجرس بإتاحة بهية جميع مبانيها وخدماتها الطبية للنساء والفتيات ذات الإعاقة، وثمنت سعي بهية لاستكمال الإتاحة في المباني والخدمات بشكل كامل، مؤكدة أن حماية كل شرائح النساء وبخاصة المرأة ذات الإعاقة من مخاطر الاصابة بسرطان الثدي هو هدف مشترك لبهية وللمجلس القومي للمرأة.

من جانبه، أكد ماجد حمدي أن مؤسسة بهية تحرص على مد جسور التعاون مع كافة الجهات المعنية بصحة المرأة المصرية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، وأن المؤسسة تقدم خدماتها لجميع شرائح النساء بلا استثناء.

وأشار حمدي إلى أن اللقاء التنسيقي شمل بحث تنظيم سلاسل حملات للتوعية بسبل الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي يتم تنظيمها في القاهرة والمحافظات، بالتنسيق مع لجنة المرأة ذات الإعاقة وفروع قومي المرأة في المحافظات، وإتاحة جميع الرسائل التوعوية التي تطلقها بهية حول الحماية من الإصابة بسرطان الثدي.