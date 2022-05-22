جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب «بواريك» شعر طبيعي

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من بواريك شعر طبيعي.

وأوضح بيان صادر عن مطار برج العرب، اليوم السبت، أنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على طائرة العربية المقبلة من الشارقة، اشتبه كل من عاصم فتحي مأمور حركة، ومحمود الجزار رئيس الوردية، وبناء على مذكرة الاشتباه المقدمة من مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب، قرر تشكيل لجنة أسفرت عن وجود ١١ كيلو بواريك شعر طبيعي داخل أمتعة الراكب وقدرت قيمة التعويضات ٢٢٠٠٠٠ جنيه.

وقرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بجمرك مطار برج العرب الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وتوجيهات الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والنوافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.