العواصف العاتية تتسبب في أضرار هائلة في جمهورية التشيك

ضربت العواصف العاتية جمهورية التشيك مساء أمس الجمعة، بما في ذلك هطول البَرَد في بعض المناطق، ما تسبب في أضرار هائلة وعرقلة حركة المرور.

ولم يتم الإعلان عن إصابات.

وقال المعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية إن سرعة الرياح وصلت إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وأبلغت إدارة إطفاء الحرائق المحلية عن أكثر من ألف بلاغ استدعاء. وتسبب تساقط الأشجار في أضرار للسيارات وسد الطرقات وروابط السكك الحديد. وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء إن أعمال التنظيف من المتوقع أن تستمر طوال اليوم.

وفي مقاطعة تروجا ببراغ، دمرت العواصف مخيم للاجئين من أوكرانيا. وتحتم نقل بعض الأشخاص المقيمين هناك إلى مكان آمن بحافلة.