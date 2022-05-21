رونالدينهو يتجول في شوارع العاصمة تونس لدعم السياحة



ظهر النجم السابق للكرة العالمية والمنتخب البرازيلي رونالدينهو اليوم السبت في شوارع العاصمة تونس ضمن زيارة سياحية تستمر حتى يوم غد الأحد.



ووصل النجم البرازيلي إلى تونس مساء الخميس الماضي في زيارة أعلن عنها مغني الراب كريم الغربي المعروف باسم "كادوريم"، وهو شخصية مثيرة للجدل في تونس لروابطه بعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس حتى ثورة 2011 قبل أن يتوجه إلى المنفى في المملكة السعودية وتوفى هناك في 2019.



وتجول رونالدينهو بمنطقة سيدي بوسعيد، أشهر المزارات السياحية المطلة على ساحل الضاحية الشمالية للعاصمة. كما زار ملعب كرة قدم للناشئين في حي شعبي بمنطقة قصر السعيد غرب العاصمة أين أحاط به الأطفال.



وزار رونالدينهو اليوم الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة ومبنى الكاتدرائية وأسواق المدينة العتيقة والتفت حوله جموع من أجل التقاط صور السيلفي معه بينما كان مرافقا بحماية أمنية كبيرة.



وقال كادوريم في فيديو برفقة رونالدينهو وهو يرتدي قميص منتخب تونس، إن "الزيارة تهدف للتسويق للسياحة التونسية والصناعات التقليدية. نريد أن نظهر كم هو آمن وجميل بلدنا. سنذهب إلى عدة أماكن وسنسوق لصورة تونس في العالم".



وتأمل تونس التي تعد أبرز الوجهات السياحية في البحر الأبيض المتوسط، النهوض مجددا بقطاع السياحة بعد عامين من الركود بسبب جائحة كورونا.



ويعد رونالدينهو اللاعب الذي ذاعت شهرته في أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان، أحد أعظم لاعبي كرة القدم وقد توج بلقب كأس العالم مع منتخب البرازيل عام2002 في كوريا الجنوبية واليابان كما توج بجائزة أفضل لاعب في العالم عامي 2004 و2005 واعتزل كرة القدم في 2015.