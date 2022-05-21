هولندا تقرر تطبيق الإبلاغ الإلزامي عن حالات الإصابة بمرض جدري القرود



قررت السلطات الصحية الهولندية تطبيق الإبلاغ الإلزامي عن حالات الإصابة بمرض جدري القرود وذلك بعد الإعلان عن ثاني إحالة إصابة بالمرض في البلاد.



جاء ذلك وفقا لما أعلنته هيئة الخدمة الصحية الحكومية في لاهاي اليوم السبت.



وبموجب القرار، يتعين على الأطباء إبلاغه الهيئة بمجرد الاشتباه في وجود حالة إصابة بعدوى جدري القرود.



وقالت الهيئة إنه ينبغي تسجيل الحالات الجديدة بأسرع ما يمكن حتى يظل انتشار العدوى تحت السيطرة وحتى يمكن اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة في الوقت المناسب، ويشمل ذلك الحجر بالنسبة للأشخاص الذين خالطوا المصابين.



وحسب التصريحات الصادرة من السلطات الصحية في ألمانيا، لا يسبب فيروس جدري القرود سوى أعراض طفيفة في الغالب لكنه قد يسبب مسارات خطيرة أيضا في بعض الحالات ومن الممكن أن تكون الإصابات قاتلة في بعض الحالات الفردية.



وينتقل الفيروس بالدرجة الأولى عن طريق الاختلاط المباشر بالمصابين أو لمس مواد ملوثة.



وسُمِّيَ المرض بهذا الاسم بعد اكتشاف الفيروس المسبب لأول مرة في قرود في مختبر دنماركي في عام 1958.