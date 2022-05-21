يلتقي الأهلي بنظيره إنبي، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب، بالجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز.

ويسعى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الأهلي، بطل إفريقيا المتراجعة نتائجه محليا إلى مصالحة الجماهير، بعد فقدان النقاط خلال الفترة الماضية، بداية من الخسارة أمام المصري، والتعادل مع سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، في آخر ثلاث مباريات ليفقد 7 نقاط.

ويعاني الأهلي من غيابات في صفوفه منذ العودة من الجزائر عقب التعادل مع وفاق سطيف في إياب قبل نهائي دوري أبطال افريقيا والتأهل رسميا للمباراة النهائية، حيث يستمر غياب ثلاثي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج، عن مباراة اليوم، حيث لم يدخل الثلاثي قائمة المباراة الماضية أمام البنك الأهلي قبل يومين كما غاب علي معلول الظهير الأيسر مما اثر بالسلب على أداء الأهلي.

وربما ينضم محمد الشناوي حارس المرمى، إلى الغائبين بعد أن اشتكى من شد في العضلات أثناء المباراة الاخيرة أمام البنك الأهلي ولم يكملها.

واستقر موسيماني، على تشكيل الأهلي لمباراة اليوم، على أن يظهر محمود متولي، في خط الدفاع للمباراة الأولى له هذا الموسم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم، كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بين فرق البطولة برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، ويأتي بيراميدز ثانيا برصيد 39 نقطة بعد خوضه 18 مباراة، ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.