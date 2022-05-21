السعودية: توقيع عقود استثمارية بمدينة ينبع الصناعية

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وقعت الهيئة الملكية بينبع السعودية مؤخرًا عددًا من العقود الاستثمارية التجارية مع عدد من الشركات الوطنية لتعزيز الاستثمار التجاري بمدينة ينبع الصناعية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، يأتي ذلك في إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار الذي يؤكد سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية واستكمال معايير جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية، سعيًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وشملت العقود التوقيع على اتفاقية استثمارية مشروطة مع شركة الداعم لتشغيل الفنادق بغرض إنشاء وتشغيل منتجع بالواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، وكذلك توقيع اتفاقية استثمارية مشروطة مع شركة هضاب الخليج التجارية بغرض إنشاء وتشغيل منطقة مناولة وفرز البضائع بحي المهن بالمدينة.

وجرى أيضا توقيع اتفاقية استثمارية مؤقتة مشروطة مع مؤسسة دبار لتقديم الوجبات، واتفاقية استثمارية مشروطة مع مؤسسة شاطئ الورد التجارية بغرض إنشاء وتشغيل محطتين لتأجير الدراجات الهوائية.