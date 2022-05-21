مستثمرون: الألمان سيتصدرون المشهد فى المدن السياحية المصرية

عاطف عبداللطيف: حجوزات السائحين الألمان فى تصاعد مستمر خاصة لمنتجعات البحر الأحمر

كشفت إحصائيات سياحية عن زيادة كبيرة فى حركة السياحة الألمانية الوافدة للمقصد السياحى المصرى خلال الفترة القادمة، وأن معدل حجوزات السائحين الألمان فى تصاعد مستمر خاصة لمنتجعات البحر الأحمر فى الغردقة ومرسى علم وسفاجا وسهل حشيش.

ويعمل القطاع السياحى المصرى حاليا على تعويض الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا والتى توقفت بسبب الحرب الدائرة بين البلدين؛ حيث إن أعداد السياح الوافدين من البلدين قبل اندلاع الحرب كانت تُمثل نحو 30% من إجمالى عدد السياح الذين استقبلتهم مصر خلال الشهور الـ 5 الأخيرة من العام الماضى.

وأشارت الإحصائيات إلى أن هناك طفرة متوقعة بفنادق ومنتجعات البحر الاحمر؛ حيث يستقبل مطار مرسى علم الدولى اسبوعيا ما يزيد على 102 رحلة طيران أغلبها قادمة من أوروبا كما تشهد موانئ البحر الأحمر زيادة فى معدلات وصول السياحة التيشيكية حيث تصل لـ٣٠ رحلة أسبوعيا ما بين مطارى الغردقة ومرسى علم.

وتوقع عدد من خبراء ومستثمرى القطاع السياحى أن تشهد الفترة القادمة طفرة فى نسب اشغالات فنادق البحر الاحمر لتتجاوز أكثر من ٥٠% على الرغم من استمرار عدم استقرار الاوضاع الحالية بالدول الأوروبية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وكذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتعتبر مصر من المقاصد السياحية المناسبة للعديد من الجنسيات الأوروبية سواء من ناحية سعر البرنامج أو المقومات السياحية المتميزة والشواطئ المصرية الخلابة وأبرز الجنسيات هى ألمانيا وصربيا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك وأيضا بولندا.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء إن حجوزات السائحين الألمان فى تصاعد مستمر، خاصة لمنتجعات البحر الأحمر وأن ألمانيا جاءت فى المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الحالى وحتى الآن.. مشيرا إلى أن السياح الألمان تسببوا فى ارتفاع نسب إشغال جيدة بفنادق الغردقة ومرسى علم خلال الشهور الاولى من العام الحالى.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر التدفقات الألمانية إلى كل من الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ خلال النصف الثانى من العام الجارى بنفس الأعداد التى قدمت خلال الـ 5 شهور الأولى من عام 2022.. موضحا أن السائح الألمانى هام جدا لمصر؛ حيث إنه من ذوى الإنفاق المرتفع، كما أن متوسط إقامته بالمدن السياحية المصرية جيد.. مشيرا إلى أن ألمانيا كانت تحتل المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح لمصر خلال الفترة من بداية عام 2016 وحتى نهاية عام 2019.

وأوضح عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء أنه بالتزامن مع الارتفاع المتوقع فى الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج خلال الموسم السياحى الصيفى فإن جميع مؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد أن أعداد المصريين الذين سيزورون المدن السياحية الشاطئية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال تلك الفترة سيكون كبيرا وهو ما سينعش نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خلال الموسم السياحى الصيفى.

وحول حركة السياحة الإيطالية خلال الموسم الصيفى أشار الدكتور عاطف عبداللطيف إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا ستبدأ فى الارتفاع خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. لافتا إلى أن وكالات السياحة الايطالية أبرمت تعاقدات مع فنادق كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لتسيير رحلات كثيرة إليها خلال هذين الشهرين.. مؤكدا أن السياحة الايطالية هامة جدا لمصر خاصة ان مدينة شرم الشيخ تحتل مركزا متقدما فى اختيارات السائح الإيطالى لأكثر المدن الراغب فى زيارتها.

وأضاف أن تأثير توقف الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا وروسيا إلى مصر على الغردقة ومرسى علم أقل من ذات التأثير على مدينة شرم الشيخ.. لافتا إلى أن شرم الشيخ كانت تعتمد بنسبة كبيرة على السياح الروس والأوكران.. مشيرا إلى أن نسب الإشغال بفنادق المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر حاليا أعلى من نظيرتها بمحافظة جنوب سيناء؛ حيث إن السياح الألمان والبريطانيين هم الأكثر تواجدا حاليا بالمدن السياحية المصرية.