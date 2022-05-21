جيش الاحتلال الإسرائيلي: كشفنا مسار نقل أسلحة يديره صهر قاسم سليماني من إيران إلى لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشفه مسار نقل أسلحة يديره ابن قائد كبير في "حزب الله" اللبناني، وهو صهر القائد الراحل في فيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عاجل، حصري، الكشف عن مسار نقل أسلحة يديره رضا سيد هاشم صفي الدين، نجل السيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، الذي يستغل منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أدرعي: "في إطار منصبه، يقوم المدعو هاشم صفي الدين بمتابعة نشاطات حزب الله مع السكان الشيعة والتواصل مع الشخصيات البارزة في لبنان وإدارة آليات الاعلام والاتصالات، نجله، سيد رضا، متزوج من ابنة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، ويقوم بزيارة إيران عدة مرات شهريا حيث تعيش زوجته".

واستطرد: "نكشف أن الرحلات الجوية التي يقوم بها المدعو رضا صفي الدين لإيران، تحمل أبعادا خفية، حيث يستغل إقامته هناك لتنسيق عمليات نقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله مستخدما شبكة من البنى التحتية والموارد ونشطاء التي تعود إلى المجلس التنفيذي الذي يرأسه والده، وبدعم جهات على علاقة بالحرس الثوري".

وتابع: "لضمان الحفاظ على السرية، يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران إلى مطار دمشق الدولي، بما يعرض المدنيين إلى خطر محدق".