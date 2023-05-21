أعربت تريفينا باسيلي، المصرية المقيمة في أستراليا؛ التي تطابق بصمتها الوراثية بنسبة 100 % مومياوات العصر الصاوي للفراعنة؛ عن اعتزازها وسعادتها بالانتساب للمصريين القدماء عقب ظهور نتيجة الفحص الجيني، قائلة: «فوجئت، ولم أتوقع النتيجة، وسعيدة بامتداد جذوري للفراعنة».

وتابعت خلال مداخلة متلفزة ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت: «التحليل لن يغير شيئًا لأني مصرية، ولن يغير مشاعري وانتمائي لمصر، ولكن الإحساس سيكون مختلفا عند زيارة الأماكن الأثرية ودخول الأهرامات؛ مشاعري ستكون حينها مختلفة».

وأضافت أن الفضول والرغبة الشخصية في التحقق من جذورها المصرية؛ دفعها إلى إجراء اختبار «DNA» مع إحدى الشركات المتخصصة في السلالات الوراثية في أستراليا بمساعدة زوجها، موضحة أن إجراء الاختبار يتم بواسطة اللعاب.

ونوهت إلى تطابق الاختبار الأول مع هوية المصريين المعاصرين، إذ أن الشركة الأسترالية لم تكن تمتلك الداتا الخاصة بالصفات الوراثية للمصريين القدماء، لافتة إلى استمرار الفحوصات المعملية من 6 إلى 8 أسابيع.

وأشارت إلى طلب أحد المهندسين المصريين ويدعي محمد عبد الهادي، ويعمل باحث في علم الوراثة والتاريخ مصري إلى استلام الفحص الجيني؛ ضمن المشروع البحثي لعدد من المصريين المقيمين في أستراليا والذي يستهدف جمع أكبر عدد من التحاليل من المصريين بالخارج؛ لإنشاء قاعدة بيانات خاصة ومقارنتها بالفحص الجيني للفراعنة.

وتابعت: «المهندس أحمد أخذ التحليل السابق، وقارنه بمصدر داتا الفراعنة؛ وفوجئت بالنتيجة متطابقة مع مومياوات العصر الصاوي في دلتا مصر القديمة، دون أي أصول أخرى في النسب»، موضحة أن الاختبار يقيس أصول الإنسان ويحدد تاريخه وأصله في حال تداخل العرق بجنسيات وأعراق مختلفة.

من جانبه قال المهندس محمد عبد الهادي، الباحث في علم الوراثة والتاريخ مصري، أن الدراسات الجينية بين المومياوات الفرعونية المتوفرة، والمصريين المعاصرين؛ تؤكد استمرارية الأصول الفرعونية؛ وذلك بناء على العينات العشوائية التي أجريت من جانب عدد من الباحثين على المصريين بالخارج في إطار مبادرة تطوعية لتحليل بيانات المومياوات.

وأشار إلى مشاركة عدد 18 مصريًا في تلك المبادرة، لافتا إلى اكتشاف نسبة تطابق 30 % مع الفراعنة؛ على عينة فحص أحد المصريين البدو المقيمين في أستراليا، وذلك على الرغم من عادات المجتمعات البدوية في مصر التي تحرص على الزواج من داخل القبيلة.