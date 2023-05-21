حسام الخولي: داخلين بقلب مفتوح وتشوق لسماع الآراء الأخرى

قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه تم مناقشة عدة موضوعات في المحور السياسي، والبعض الآخر سيتم استكمالها خلال جلسات الحوار الوطني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء السبت، أنه تم مناقشة ملف نظام الانتخابات، موضحًا أنه سيتم مناقشة قانون الأحزاب السياسية وتمويلها ومناقشة الأفكار التي قدمتها الأحزاب.

وأشار إلى أن ميزة الحوار الوطني أنه لا يوجد أغلبية ومعارضة اتخاذ القرارات الصادرة في كافة الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن كافة الآراء ستوضع في الاعتبار وتُرفع إلى رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن جميع الأحزاب ستكون حاضرة جلسات الحوار الوطني غدًا، متمثلين في أحزاب الموالاة والمعارضة وخبراء، موضحًا أن هناك اقتراحات بتغيير قانون الأحزاب ولجنة الشؤون الخاصة بها، وكيفية تقوية العمل الحزبي في مصر.

وأكد أن الأحزاب مُهمة في الحياة السياسية لو أدت عملها بشكل جيد، وداعم للدولة في توصيل الآراء السياسية والاقتصادية للمجتمع، وتعد همزة صلة بين المجتمع والدولة، موضحًا أن تقوية الأحزاب تؤدي إلى تنظيم العمل الحزبي وتقوية الجبهة الداخلية.





وأشار إلى أن هناك مجال مفتوح للأحزاب منذ عام 2011، وتم الوصول لأكثر من 100 حزب حاليًا، لافتًا إلى أن «حزب مستقبل وطن داخلين بقلب مفتوح وتشوق لسماع الآراء الأخرى»- حسب وصفه.

وانطلقت، أمس الأول الخميس، أولى جلسات المحورِ المجتمعي للحوارِ الوطني، الذي يضم 6 لجان فرعية.

وعقدت الخميس أربع جلسات، خصصت جلستان لقضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي خصصت الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.