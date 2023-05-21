رئيس الوزراء البريطاني يحدد التحدي الأكبر للأمن العالمي ويكشف موعد بدء تدريب طيارين أوكرانيين

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الصين بأنها "التحدي الأكبر" للأمن والازدهار العالميين، مؤكدا ضرورة "الحد من المخاطر" الناجمة من سياسات بكين.

وقال سوناك خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية اليوم الأحد: "تشكل الصين أكبر تحد في عصرنا للأمن والازدهار العالميين، فهم يبدون قدرا متزايدا من الاستبداد في الداخل والحزم في الخارج".

وشدد سوناك على أن الأمر يتعلق بـ"الحد من المخاطر، وليس فك الاقتران"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "سنعمل معا إذ تؤكد مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الأخرى أنه يمكننا التخلص من المخاطر المحدقة بنا ومن ضعف سلاسل التوريد التي رأيناها من الصين، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أنفسنا من الاستثمار العدائي والقيام بذلك بطريقة لا تضر ببعضها البعض".

وكان قادة مجموعة السبع حثوا الصين في بيان مشترك السبت على الضغط على روسيا لإنهاء عمليتها العسكرية أوكرانيا، فيما أكدوا أيضا أنهم لا يريدون إلحاق الضرر بالصين ويسعون إلى "علاقات بناءة ومستقرة" مع بكين.

وفي تصريح آخر قال سوناك "سنقف مع أوكرانيا طالما استغرق الأمر، وذلك لأن أمنهم هو أمننا"، وأضاف: "لقد حققنا اختراقا حقيقيا في هذه القمة، بفضل دعم الرئيس (الأمريكي جو) بايدن لتحالف دولي لتوفير طائرات إف-16 لكييف".

وقال: "ندعم أوكرانيا في بناء القوة الجوية التي تحتاجها في المستقبل، وستبدأ المملكة المتحدة في تدريب طيارين أوكرانيين هذا الصيف".

وأشار سوناك إلى أن قادة مجموعة السبع يغادرون هيروشيما "متحدين أكثر من أي وقت مضى"، مصرا على أن "أي تسوية سلمية يجب أن تكون بشروط أوكرانيا".

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو أمس السبت، الغرب من تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، مؤكدا أن جهود الغرب "تنطوي عليها مخاطر هائلة بالنسبة له".