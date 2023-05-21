تجديد حبس عاطل شوه وجه طالب بسلاح أبيض في إمبابة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس عاطل 25 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على طالب وتشويه وجهه بسلاح أبيض في إمبابة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع المجني عليه لاعتقاده أنه يراقبه، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض، فأسفر عن إصابته في الوجه، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تشاجر شخصين وإصابة أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن شابا اعتدى على طالب بسلاح أبيض، وتسبب في إصابته بوجهه، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الاعتداء، وحُرر محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.