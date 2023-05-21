 ميقاتي يرحب بقرار البحرين استئتاف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان - بوابة الشروق
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ميقاتي يرحب بقرار البحرين استئتاف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
أ ش أ
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 6:48 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 6:48 ص

رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بقرار مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.
وقال ميقاتي - في بيان صحفي مساء اليوم /السبت/ - إن بلاده تثمن هذا القرار وترحب به في سياق علاقات الأخوة بين البلدين.
ووجه ميقاتي باسم لبنان الشكر للدول الشقيقة وخاصة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتها الخاصة والعامة، متمنيا عودة سريعة لجميع الأخوة العرب إلى لبنان.
وكان رئيس الحكومة قد تشاور مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب وتوافقا على أهمية تلقف هذه البادرة والبناء عليها من أجل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والبحرين.


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