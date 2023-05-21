يبذل كثيرون جهدا بدنيا عاليا لفقدان الوزن، وقد لا يجدون نتيجة، فمن الممكن أنهم لا يعلمون بعض الممارسات التي تعيق فقدان الوزن.



وقالت صحفية ديلي ميل البريطانية، إن أبحاث أثبتت وجود بعض العوامل التي تمنع فقدان الوزن بينها قلة النوم، وعدم شرب كميات كافية من المياه.



1. قلة النوم



تشير دراسات إلى أن الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يصبحون أكثر عرضة لتناول الأطعمة السكرية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.



ويعتقد خبراء أن هذا يرجع إلى التغيرات في مستويات هرمونات اللبتين والجريلين، التي تحدد مدى الشعور بالجوع.



فيما وجدت ورقة بحثية في عام 2010، من قبل باحثين في الولايات المتحدة، أنه من بين أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية لمدة أسبوعين، يصبح الذين ينامون لمدة 8 ساعة قادرون على فقدان وزن أكبر من أولئك الذين ناموا لمدة 5 ساعات فقط.



من جانبه، قال الدكتور إيان والش، الأستاذ المساعد في الرياضة والتمارين وإعادة التأهيل في جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة، في مقال نُشر عام 2020، إن النوم مهم لفقدان الوزن.



وأضاف أنه يجب اعتبار النوم عنصرًا أساسيًا إلى جانب النظام الغذائي والنشاط البدني كجزء من نمط حياة صحي.



2. هرمونات الجوع



يشعر الأشخاص المحافظين على نظامهم الغذائي وممارسة التمارين الرياضية الروتين بالجوع، حيث يقول الخبراء إنه يحدث بسبب أن الجسم يقاوم فقدان الوزن، حيث يعتقد أن الجسم يطلق المزيد من هرمونات الجوع على أمل الحصول على المزيد من الطعام.



وأوصى الأطباء لحل هذه المشكلة، بمراقبة مستويات نشاط الجسم خلال اليوم، وممارسة التدريبات التمرينات الجسدية كالمشي وبعض الرياضة، لتخفيف الشعور بالجوع.



3. عدم شرب كمية كافية من الماء



يقول خبراء إن شرب ثمانية أكواب يوميًا أمر أساسي للحفاظ على ترطيب الجسم، حيث أوضحت عشرات الدراسات والأبحاث أنه كلما زاد ترطيب الجسم كان أفضل في إكمال مهام حرق الدهون.



لقد وجد العلماء أن السائل الذي يوفره الماء للجسم يمكن أن يثبط الشهية، ويعزز معدلات الحرق للسعرات الحرارية.



ويقول العلماء، إنه مجرد شرب نصف لتر من الماء ثلاث مرات يوميًا قبل الوجبات الثلاثة الرئيسة قد يساعد في تقليل الوزن.



4. حالة طبية



قد لا يكون تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم كافياً بالنسبة للبعض لفقدان الوزن، حيث من الممكن أن تجعل مجموعة من الحالات الطبية من الصعب إنقاص الوزن.



ويمكن أن تسبب الغدة الدرقية غير النشطة عدم فقدان في الوزن، وذلك بسبب أنها لا تنتج ما يكفي من الهرمونات الضرورية لتنظيم التمثيل الغذائي في الجسم، فيما يع ف بالعملية التي تحول الطعام إلى طاقة، وتحرق السعرات في الجسم، وهو ما يؤدي لضبط الدهون في الجسم وضبط الوزن.



وأما السبب الآخر فهو متلازمة المبيض المتكيس، والتي تحدث عندما تزيد هرمونات الذكورة عند النساء كمية أكبر من الطبيعي.



السبب الثالث هو يمكن مرض مقاومة الأنسولين، أو "مرضى السكر" مما يعني أن الجسم يكافح لتحويل الجلوكوز في مجرى الدم إلى طاقة، بما يجعل المصابين بهذه الحالة يكتسبون الوزن بسهولة أكثر من غيرهم.