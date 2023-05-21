ابنة يحيي حقي: نقل رفات والدي فوق طاقتي ومشكلة كارثية شكلًا وموضوعًا

أكدت الكاتبة نهى حقي، ابنة الكاتب الراحل يحيي حقي، ما حدث لمقبرة والدها، قائلة: «إنه تم نقل بالفعل رفاته من مقبرته بجوار مقابر السيدة نفيسة إلى مقابر بمدينة العاشر من رمضان».

وأضافت خلال مداخلة هاتفيه لها ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنها لم تعرف مكان المقبرة التي نقل الرفات إليها، لأن المسؤول عن هذا النقل هو حفيد عمها.

وعلقت: «مقدرتش الحقيقة اتحمل لأن هذا الحدث كان فوق طاقتي، خاصًة أن والدي بالذات كان عاشق لآل البيت، وصانا ندفنه بهذا المكان ويعج بالروحانيات الشديدة، ده مكان أثري»-على حد وصفها.

واعتبرت عملية نقل رفات أموات من فترة زمنية طويلة، مشكلة كارثية شكلًا وموضعًا، متسائلة عن المشروع الذي سيتم إنشائه بدلًا من هذه المقابر.

يذكر أن النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة ووزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية، خلال الأيام الماضية، بشأن إقدام محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة شاعر النيل "حافظ إبراهيم".

