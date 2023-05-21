السجيني عن تأخر انتخابات المحليات: يجب بناء قناعات لدى القوى السياسية بالنظام الملائم

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدم إجراء انتخابات للمحليات منذ 2011 طُرح كثيرا خلال الحوار الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه يجب بناء قناعات لدى القوى السياسية بالنظام الملائم للانتخابات، وهو ما يجري حاليا خلال جلسات الحوار الوطني.

وأشار إلى أنّ هناك ترقبا وشغفا كبيرا لمخرجات الحوار الوطني فيما يخص الشأن المحلي، لكون هذه المخرجات ستكون محل اهتمام كبير فيما بعد.

ولفت إلى أنّه من الصعب إجراء انتخابات للمحليات هذا العام، مُرجعا ذلك إلى أنّ الأمر يتطلب جهودا كبيرة، غير أنّه أشار إلى أنّ هذا الأمر ليس من اختصاصه.

ونوه بان هذا الأمر يحتاج الكثير من الترتيبات، بما في ذلك مدى استعداد الأحزاب، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حالة من التوافق في هذا الإطار.