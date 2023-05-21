قال أحمد الشرقاوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار ليس بداخه نظام انتخابى مسبق بشأن المجالس المحلية.

وأضاف: "أختلف مع فكرة أن القائمة المغلقة المطلقة تحقق النسب المحددة فى الدستور، لأنه من الممكن أن يتم تحقيق النسب بالنظام الفردى"، مؤكدا أنه لا خطوط حمراء داخل الحوار الوطنى إلا الدستور المصرى هو فقط خط أحمر.

وتابع: "فيما يخص الفساد فى المحليات، لابد أن نكون أكثر وضوحا مع بعضنا، وأن هناك أمراضا داخل المحليات تتمثل فى الفساد منذ عهود سابقة".

وطالب الشرقاوى، بالخروج بمقترحات من الحوار الوطنى تلبي احتياجات الشارع المصرى، ويكون لها دور فى تغيير آلية عمل المحليات، إضافة إلى تغيير فلسفة التعامل فى الإدارة المحلية بشكل عام، لافتا إلى أن مشاكل مصر فى المحليات الجميع يعرفها.