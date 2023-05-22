الحزب الحاكم في اليونان يتجه لتحقيق انتصار كبير دون الحصول على أغلبية

أظهرت النتائج الأولية أن حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان في طريقه لتحقيق انتصار ساحق في الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، على حزب المعارضة اليساري سيريزا، لكنه لن يتمكن على الأرجح من الوصول للحد اللازم لتشكيل حكومة بمفرده.

ومع إحصاء أكثر من نصف عدد الأصوات، جاء حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ في الصدارة بحصوله على 40.9 بالمئة مقابل 20.1 بالمئة لحزب سيريزا الذي حكم من 2015 إلى 2019، بحسب وكالة رويترز.

وقال محللون إن حزب الديمقراطية الجديدة لن يتمكن على الأرجح من تحقيق أغلبية واضحة.

وتوقعت وزارة الداخلية اليونانية حصول حزب الديمقراطية الجديدة على 145 مقعدا من أصل 300 في البرلمان، وهو ما يقل عن الأغلبية المطلقة بستة مقاعد.

وتمثل هذه النتيجة دافعا لرئيس الوزراء الحالي كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي وجدت حكومته نفسها في مواجهة قضايا شائكة مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وجائحة كوفيد-19 وأزمة تكلفة المعيشة وحادث القطار الدامي في فبراير شباط، مما أثار غضبا شعبيا.

وتجري الانتخابات في اليونان كل أربعة أعوام على 300 مقعد برلماني.

وتحتل أزمة تكلفة المعيشة مركز الصدارة في الحملة الانتخابية إذ تحاول الأحزاب جذب الناخبين من خلال تعهدات بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص عمل. وكان لارتفاع الأسعار تأثير كبير على اليونانيين الذين انخفضت مستويات معيشتهم خلال أزمة الديون التي استمرت عقدا من الزمن.

وبعد أن كانت اليونان على شفا الخروج من منطقة اليورو في ذروة أزمة ديونها عام 2015، قدم ميتسوتاكيس الذي انتخب في عام 2019 نفسه خلال حملته الانتخابية على أنه الاختيار الأمثل للخروج من الأزمة ليفوز في ذلك الوقت بأقل قليلا من عشرة ملايين صوت.

وقال ميتسوتاكيس بعد الإدلاء بصوته "اليوم نصوت من أجل المستقبل... اليوم تنتقل مسؤولية حكومة البلاد إليكم أنتم الشعب، لكنني على يقين من أن الغد سيكون أفضل لبلدنا".

لكن حكومته تعرضت لغضب شعبي بسبب حادث قطار وقع في 28 فبراير وتسبب في مقتل 57 وبسبب فضيحة تنصت على سياسيين.