توريد 151 ألف طن قمح بصوامع وشون كفر الشيخ حتى الآن

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعًا ما بين صوامع وشون استلمت حتى اليوم الأحد، 151 ألفا 763 طن قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، في بيان له، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة، خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.