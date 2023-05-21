الحزب الحاكم بموريتانيا يفوز بأغلبية مريحة في الدور الأول للانتخابات التشريعية

حقق حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا فوزا مريحا في الدور الأول للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي جرت في الثالث عشر من مايو الجاري.

وأظهرت نتائج الدور الأول للانتخابات المنشورة على موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأحد حصول حزب الإنصاف "الحاكم" على ثمانين مقعدا في البرلمان أي نسبة 45.4% فيما حصلت أحزاب منضوية في الموالاة على ستة وثلاثين مقعدا أي بنسبة 20.4% وحصلت أحزاب المعارضة على أربعة وعشرين مقعدا، أي بنسبة 13.6% ويبلغ عدد نواب البرلمان الموريتاني 176.

ويخوض الحزب الحاكم التنافس على بقية مقاعد البرلمان في أغلب الدوائر في جولة الإعادة المقرر إجراؤها في السابع والعشرين مايو الجاري.

وأظهرت النتائج كذلك فوز الحزب الحاكم بجميع المجالس الجهوية وعددها 13 وبأغلب بلديات موريتانيا وعددها 238 بلدية.

وأعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا الداه ولد عبد الجليل في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في مقر اللجنة بنواكشوط ،أن نتائج الدور الأول تم حسمها في أربعين دائرة برلمانية بينما تأجل الحسم في اثنين وعشرين دائرة إلى جولة الاعادة.

وقال ولد عبد الجليل إن الاقتراع حسم في جميع المجالس الجهوية وفي البلديات ما عدا بلدية واحدة سيجري فيها التصويت في جولة الإعادة، موضحا أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ مليونا و177ألفا و835 ناخبا من أصل مليون و786ألفا و488 ناخبا سُجلوا على اللائحة الانتخابية.

وأوضح أن نسبة الاقبال على مكاتب التصويت بلغت 71 بالمئة.

ولم يعط رئيس لجنة الانتخابات النتائج المفصلة للدور الأول لكل حزب واكتفى بمعطيات عامة عن الاقتراع.

وأقر رئيس لجنة الانتخابات بوجود "نواقص إجرائية أو لوجستية وعراقيل "نتيجة " تزامن ست اقتراعات ومشاركة غير مسبوقة من الطيف السياسي".

واتهمت أحزاب موالية ومعارضة لجنة الانتخابات بالتلاعب وتزوير الانتخابات في العديد من الدوائر منها العاصمة نواكشوط وطالبت بإعادة الاقتراع وإلغاء نتائج الدور الأول.

وهذه أول انتخابات في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.