رئيس المجلس الرئاسي اليمني: الاحتفال بيوم الوحدة ليس نزوعا للمكايدة السياسية أو الإقصاء

شدد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، اليوم الأحد، على أهمية استمرار تعزيز التفاف القوى السياسية حول المجلس، مشيرا إلى أنه يمثل توافقا وطنيا وسياسيا لهذه المرحلة.

وأكد العليمي، في خطاب له بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين للوحدة اليمنية، أهمية أن يكون هدف القوى السياسية، "إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم، وعدم الاستغراق بالمناكفات، والسجالات الخطابية والإعلامية".

وقال العليمي، إن القسم الدستوري الذي أداه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمهم العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعليهم ألا يسمحوا باستنزاف قدراتهم في نزاعات بينية.

وتابع: "أؤكد بصفتي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، أن الاحتفال بيوم الوحدة، ليس نزوعا للمكايدة السياسية، أو الأقصاء، وإنما التزاما بقوة الدستور، والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها إقليميا، ودوليا، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالأهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود".

وأوضح أن "الوقت قد حان لتعلم الدرس، والأنصاف وقول الحقيقة بأن الرموز الوطنية التي ناضلت من أجل تحقيق الوحدة لم تفعل ذلك من أجل استبدال نفوذ طبقة معينة بأخرى مستبدة، بل من أجل إعادة السلطة للشعب وتأمينها وحمايتها بالمشاركة الواسعة، والمواطنة المتساوية، والحقوق والحريات".

وشدد العليمي على أن الدولة الاتحادية، التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي أرضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، التي قدمت بموجبها الأطراف الاعتذار، والاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره.

وأكد أن "معركتهم المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة، ستظل هدفهم الجامع، وسيمضون قدما في توحيد الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب المليشيات الحوثية، والمشروع الإيراني الداعم لها".

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بموقف أعضاء المجلس، وجميع القوى الحاملة للقضية الجنوبية، وتفانيهم في خدمة هذه القضية العادلة، وإنصافها، وجعلها أساسا للحل بموجب إعلان نقل السلطة، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض.