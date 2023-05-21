الذكاء الاصطناعي: تعرّف على القدرات الهائلة للبروتين

تم إخراجنا من الغرفة التي فيها السلاح، وبعد بدء العد التنازلي بشكل سريع، ضغط مشغل السلاح، أليسبروك، على الزر، مما أدى إلى إطلاق البندقية قطعة الحجر.

ثم دخل ألسيبروك ثانية إلى الغرفة حيث يتصاعد الدخان، وأزال لوحة التصويب من ماسورة المسدس.

وعند الفحص، تبين أن المادة الهلامية (جل) قد تحركت قليلاً، ولكن بشكل مثير للدهشة، كانت لا تزال سليمة.

المهم هو أن الصفيحة المعدنية خلف الجل لم تتأثر. ولولا هذه المادة الهلامية، لكان البازلت قد مزق الصفيحة.

يمكن لتالين، امتصاص الصدمة بفضل الخصائص الميكانيكية الفريدة. يتضمن هيكلها لفائف من الأحماض الأمينية - اللبنات الأساسية للبروتينات - التي تشكل حزماً.

عند شد الحزم، تتفكك الأحماض، مما يزيد من طول البروتين بمعدل عشرة أضعاف. عندما يتم يزول الضغط، تعود الحزم إلى وضعها الأصلي، مثل النابض.

عمل البروفيسور بين غولت، على تركيب هيكل التالين وكيفية استجابته للصدمات ومع زميلته البروفيسورة جينيفر هيسكوك، توصلا إلى فكرة تحويل التالين إلى مادة قابلة لامتصاص الصدمات.

"فيما كنت أتجول في مكتب بين وهو يتحدث عن بروتينه الرائع. قلت له يتعين علينا صنع سترة واقية من الرصاص، وهذا ما يتعين علينا القيام به".

ومنذ عام 2016 ، بدأ فريقهم في تطوير طريقة لتجميع بروتينات تالين معاً في شبكة (شبكة ذات قدرة شبيهة بقدرات شخصيات الرسوم المتحركة تقريباً) قادرة على التمدد والارتداد.

لقد أخذ الأمر فترة طويلة من وقت البروفيسور غولت الذي يدرس الخصائص الميكانيكية للتالين وهيكله منذ عام 2005.

يقول: "لم يكن الأمر سهلاً. فقد استغرق الأمر أربع سنوات، عمل خلالها فريق مكون من ستة أشخاص على هيكل البروتين في التالين، وأربع سنوات أخرى لمعرفة كيفية استجابة تالين للصدمات".

البروتينات هي جزيئات معقدة يصعب فك شفرتها. وهي مكونة من سلسلة من الأحماض الأمينية، تشبه إلى حد ما حبات العقد.

هناك 20 نوعاً من الأحماض الأمينية المختلفة التي تتشكل بشكل طبيعي ( الحبات ) لذلك هناك عدد مذهل من الصيغ التي يمكن أن تتحد بها.

تقليديا، كانت تجري دراسة هذه البنى باستخدام المجهر الإلكتروني والأشعة السينية، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

لكن في السنوات الأخيرة، أحدث الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في هذا المجال، حيث بإمكانه توقع بنية مئات الملايين البروتينات.

حدث رئيسي حصل في نوفمبر 2020، عندما كان أداء برنامج الذكاء الاصطناعي ألفافولد ملفتاً للنظر في "كاسب 14"- وهو تقييم نقدي يجري كل عامين حيث تتنبأ برامج الكمبيوتر المختلفة بهيكل البروتينات.

ولم يتفوق ألفافولد على الأنظمة المنافسة فحسب، بل تكهن ببنية البروتينات بمستوى من الدقة يفوق البرامج الأخرى المنافسة.

"كان هذا شيئاً جنونياً"، كما قالت كاثرين تونياسوفوناكوول، التي ساعدت في تطوير برنامج ألفافولد، مع آخرين في مؤسسة "ديب مايند" ومقرها لندن؛ قسم الذكاء الاصطناعي في ألفابيت، الشركة الأم لغوغل.

"علمنا أن لدينا نتائج جيدة جداً داخلياً تحدث لكاسب، ولكن لم يكن واضحاً على الإطلاق ما إذا كان الآخرون ستوصلون إلى نتائج مماثلة.