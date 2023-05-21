 الخزانة الأمريكية: سقف الديون مرهون بقدرة الأمة على دفع فواتيرها - بوابة الشروق
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الخزانة الأمريكية: سقف الديون مرهون بقدرة الأمة على دفع فواتيرها

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 9:21 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 9:21 م

وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، سقف الديون للولايات المتحدة الأمريكية بأنه "مرهون" بقدرة الأمة على سداد فواتيرها.

وقالت يلين في مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "نحن نأخذ سقف الديون على محمل الجد باعتباره قيدًا على قدرتنا على سداد الفواتير المستحقة "، مؤكدة أنه في حالة لم يتم رفع سقف الديون، فستكون هناك خيارات صعبة لاتخاذها بشأن الفواتير التي لم يتم دفعها".

وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية على الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق في شهر يونيو والذي تتوقع وزارته بحلوله عدم قدرتها على تجنب التخلف عن السداد، وشددت على ظروف سقف الديون الرهيبة.

وأضافت " لا يمكن أن تكون هناك نتائج مقبولة إذا لم يتم رفع سقف الديون، بغض النظر عن القرارات التي نتخذها".

وتجنبت يلين سؤالا حول كيفية اختيار أي من سندات الولايات المتحدة التي لن يتم سدادها إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

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