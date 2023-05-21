معيذر يسعى لتثبيت أقدامه في دوري نجوم قطر

أكد محمود المحمود المدير التنفيذي لنادي معيذر سعادته بتأهل الفريق إلى دوري نجوم قطر ، بعد غياب استمر 6 سنوات ، مضيفاً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفعل مجهودات مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين ، خاصة أن الفريق قدم مباريات مميزة طيلة بطولة الدوري ، وهذا ما نتج عنه التأهل المستحق والمباشر لدوري الأضواء .

وقال المحمود في تصريحات للموقع الرسمي لنادي معيذر: " إدارة النادي وضعت الخطة والاهداف المناسبة قبل انطلاق موسم الدرجة الثانية ، ووضع هدف التأهل الى دوري الكبار صوب عينيه" ، مضيفاً ان "الادارة جلبت مجموعة مميزة من اللاعبين ووضعنا الثقة فيهم ، والذين عزموا بدورهم على التأهل وإسعاد مجلس الادارة والجماهير ، وهذا ما تحقق ونشكرهم على قبول ثقتنا وتحقيق هذا الانجاز".

وعن استعدادات نادي معيذر لدوري نجوم قطر في الموسم المقبل 2023/2024 قال المحمود : "قمنا بتعيين عبد الله المزروعي ، رئيساً لجهاز الكرة بالنادي ، في اولى التجهيزات التي لاتزال تتم من جانب ادارة النادي استعداداً للموسم المقبل ... المزروعي يعتبر من الكفاءات الوطنية التي نعتز بها لاعباً ومدرباً ".

وأردف المحمود ان مجلس الادارة سيقوم بتعزيز الفريق بلاعبين جدد خلال الفترة القادمة ، خاصة وان دوري النجوم يختلف كثيرا عن دوري الدرجة الثانية من كل النواحي ، وان الفريق سيقدم كل ما لديه لتقديم افضل العروض ، وتحقيق كل طموحات واهداف نادي معيذر .