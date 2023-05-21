مطار العلا السعودي يحصل على شهادة الاعتماد لتجربة العميل من مجلس المطارات الدولي

حصل مطار العلا الدولي (غرب)المملكة العربية السعودية على شهادة الاعتماد لتجربة العميل، ضمن تصنيف مجلس المطارات الدولي، حيث تمنح هذه الشهادة للمطارات التي حرصت على التواصل والاستماع لآراء المسافرين حول جودة الخدمات المقدمة في مختلف مناطق السفر، والعمل على التطوير والتحسين المستمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن أهمية مطار العلا، تزداد بوصفه أحد أهم المطارات في المملكة، فيقصده آلاف السياح كل عام من مختلف دول العالم.

وشملت أعمال التطوير في مطار العلا الدولي زيادة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويًا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 مليون متر مربع.

ووقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مؤخرا عقد تصميم "قطار العلا" مع مجموعة "سيسترا" الرائدة في مجال النقل العام، الذي يمتد بطول 50 كيلومتراً، يبدأ من مطار العلا الدولي جنوباً إلى مدينة الحِجر شمالاً، وذلك في سبيل تحقيق رؤية العلا في تحقيق رؤيتها الطموحة بتحويل محافظة العلا إلى وجهة عالمية للسياحة وأكبر متحف حيّ في العالم.