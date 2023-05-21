قال علي عبد المطلب، عضو المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة، إن المجالس الشعبية المحلية ضرورة لتعزيز التنمية الاقتصادية والسياسية للدولة.



وأضاف خلال مناقشة لجنة المحليات لقانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن المجالس لها دور غاية في الأهمية، بالنسبة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن «تلك المجالس لها دور حيوي في تعزيز الديمقراطية، وإفراز كوادر سياسية قريبة من احتياجات المواطنين»، منوهًا أن غيابها لمدة 12 عامًا، يجعل المواطن لا يشعر بحجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة.



وناشد فصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الإدارة المحلية؛ لسرعة إجراء الانتخابات المحليات، مؤكدًا أن الأخيرة الاستحقاق الانتخابي الأهم في مصر حاليًا.



ولفت إلى أن انتخابات المجالس المحلية تعزز عملية صنع السياسة العامة من أسفل إلى أعلى؛ نابعة من إرادة المواطن.



وبالنسبة لنظام انتخابات المحليات، عقب: «نميل في هذا الإطار ونفضل القائمة النسبية، لأنه يزيد نسبة المشاركة ويقوي المنافسة، ويحقق عدالة في تمثيل كل القوى السياسية وتقوية الأحزاب السياسية».



وانطلقت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».



وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».