جبل إتنا في صقلية يقذف الرماد على كاتانيا ويتسبب في تعطيل رحلات جوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ثار بركان جبل إتنا في صقلية اليوم الأحد، مما أدى إلى قذف الرماد على مدينة كاتانيا وفرض تعليق عمليات الطيران المحلية.

وقالت السلطات بالمطار الواقع في جنوبي جبل إتنا عبر فيسبوك إن الرماد جعل استخدام المدرج محفوفا بالمخاطر. وستستأنف الرحلات الجوية عندما "تتم استعادة ظروف السلامة".

وشارك الأشخاص في كاتانيا وبلدة أدرانو القريبة صورا للسيارات والطرق المغطاة بالرماد.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وسجل المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين نشاطا متزايدا بدءا من الساعات الأولى من اليوم الأحد. وكإجراء احترازي، رفعت سلطات الحماية المدنية مستوى التأهب للمنطقة.

يشار إلى أن جبل إتنا هو واحد من أكثر البراكين نشاطا في العالم مع الثوران المتكرر والذى يتراوح ما بين الكبير والمحدود.