غادة والي: الفنان الروسي لو عاوز ياخد حقه يروح المحكمة مش يعمل شو إعلامي

تساءلت المصممة غادة والي، المتهمة بسرقة تصميمات فنان روسي جورجي كوراسوف، عما سجل الفنان الروسي لوحاته في المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن نتائج البحث أظهرت عدم تسجيل لوحاته في موقع المنظمة، ليرد «أديب» بقوله: «ده ملوش علاقة بالنقل».

وردت المصممة بأنها لم تنقل تلك اللوحات، لينوه الإعلامي أنها غير محاطة بالعديد من المدافعين عنها في القضية، كما أن اعتذار الشركة الفرنسية المسئولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو عقد الأمور.

وأكملت «والي»: «لو في حد يعتذر فهو أنا مش بلدي، أنا بعمل مشروعات لبلدي، ومش عاوزة أسبب مشكلة».

واستطرد «أديب»: «دي مش مشكلة مصرية روسية دي أبسط من كده بكتير، اللي قفل الستارة إن الشركة الفرنسية نزلت اعتذار، والطريقة اللي شالوا بها الرسومات من على الحيطة».

وذكرت المصممة أنها تأثرت كثيرًا بطريقة إزالة لوحاتها من مترو الأنفاق ومرت بفترة على المستوى الشخصي صعبة جدًا، لكنها عاودت الاتهامات للفنان الروسي: «شكله عاوز يدخل سوق مصر بشكل أو بآخر».

وعن قول «أديب» إن صورة الملكة الفرعونية على علبة المشروبات الغازية طبق الأصل من ملكة الشطرنج في لوحة الفنان الروسي، عقبت: «أنا عاذرة لو حد مش فاهم التفاصيل يقول إنها شبهها».

وأكد الإعلامي أن وجود شبه مختلف عن التطابق بين العملين، منوهًا أن الفنان الروسي سيلجأ إلى القضاء في نيويورك؛ وسيحدد الخبراء هناك وجود تطابق من عدمه.

وعقبت «والي»: «ليه مش عاوز يروح مصر؟ ممكن مش عاوز يقول إنه فرعوني، هو سارق مننا مش إحنا اللي سارقين منه، أو إحنا الاثنين واخدين من نفس المصدر.. لو عاوز ياخد حقه يروح المحكمة مش يعمل شو إعلامي، لإنه كده بيهين البلد».