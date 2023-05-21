 نائب رئيس الوداد المغربي: سعداء بمواجهة الأهلي.. ونحن الأفضل في إفريقيا - بوابة الشروق
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نائب رئيس الوداد المغربي: سعداء بمواجهة الأهلي.. ونحن الأفضل في إفريقيا

علي البحيري
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 1:33 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 1:33 ص

علق سعد أدريب نائب رئيس نادي الوداد المغربي، على مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قال سعد أدريب في تصريحات تليفزيونية: "نتيجة مباراة الذهاب بالطبع أمام صن داونز كانت صعبة، ولكن كان لدينا ثقة في اللاعبين بقدرتهم على التأهل إلى النهائي".

وأضاف: "الأهلي فريق كبير، ونعرفه جيدا، وسعداء بمواجهته بالطبع، يبقى الأهلي والوداد من أفضل الفرق في أفريقيا، ومواجهة الفريقين في النهائي للعام الثاني على التوالي خير دليل على ذلك".

واختتم: "لم يتغير الوداد كثيرا عن الموسم الماضي، الطموحات متجددة ومختلفة، نريد أن نحصد اللقب للعام الثاني على التوالي خاصة بعد التأهل إلى المباراة النهائية"


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