ماكرون: منغوليا ستزود فرنسا بالمعادن الحيوية للتحول للطاقة النظيفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن منغوليا وافقت على تزويد بلاده بالمعادن الحيوية التي تحتاج إليها في إطار تحولها إلى اقتصاد أقل اعتماد على الكربون، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي للعاصمة المنغولية أولان باتور.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان صادر عن مكتب ماكرون إن الرحلة تستهدف تعزيز الروابط بين البلدين، بشكل خاص فيما يتعلق بالبيئة والزراعة وصناعة الغذاء- وكذلك خفض اعتماد منغوليا على جارتيها روسيا والصين.

وقال ماكرون للصحفيين وهو يقف بجانب الرئيس المنغولي أوخنانغين خورلسوخ: "قررنا العمل معا لتعزيز سيادتنا في مجال الطاقة وذلك من خلال الإمداد بالمعادن الحيوية من بلادكم، التي لديها هذه الموارد".

وأضاف أن الشراكة الحالية مع مجموعة "أورانو اس ايه" النووية الفرنسية ستكون مهمة من أجل تمكين استخدام المعادن الحيوية.

ويحاول الاتحاد الأوروبي، تأمين الوصول إلى موارد حيوية من أجل تحوله للطاقة النظيفة والتحول الرقمي، مثل الليثيوم اللازم لبطاريات السيارات الكهربائية. كما يرغب الاتحاد في تقليص اعتماده على مجموعة من الموردين، ومن بينهم الصين.