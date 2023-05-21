 رئيسة برلمان زامبيا تصل الجزائر لبحث توطيد العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
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رئيسة برلمان زامبيا تصل الجزائر لبحث توطيد العلاقات بين البلدين

علم زامبيا
علم زامبيا

نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 6:50 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 6:50 ص

وصلت رئيسة برلمان جمهورية زامبيا، بوتيت كاشومبا موتي، مساء اليوم /السبت/، إلى الجزائر في إطار زيارة رسمية تستمر ستة أيام.
واستقبل رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، إبراهيم بوغالي، نظيرته الزامبية لدى وصولها، وأجرى معها محادثات حول واقع العلاقات الثنائية وما يتوقع أن تحققه هذه الزيارة من إضافة للتعاون المشترك.
وأوضح المجلس الجزائري، في بيان صحفي، أن هذه الزيارة ستكون فرصة لتوطيد العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود وبحث إمكانية تطوير التعاون المشترك في شتى الأصعدة وإعطائه دفعا إضافيا بما يناسب مستوى العلاقات الثنائية.
وبحسب البيان، ستعقد نيلي بوتيت كاشومبا موتي، خلال إقامتها في الجزائر، لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية.


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