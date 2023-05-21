محافظ أسوان يهنئ الطالبة الفائزة بالمركز الأول على الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة للطالبة إسراء محمد سيد، الطالبة بمدرسة النور للمكفوفين "بالمرحلة الإعدادية" التابعة لإدارة أسوان التعليمية؛ لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى 2022/2023، وذلك نظرا لنجاحها وتفوقها في حفظ القرآن الكريم كاملا، بالإضافة إلى الأربعين النووية.

وأثنى المحافظ على جهود مسئولي إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، والمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وجميع المشاركين في تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة في المسابقات المختلفة، وهو الذي يساهم بشكل مباشر في حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس على مستوى الجمهورية، مقدما التهنئة لأسرة الطالبة إسراء التي تعتبر نموذجا مشرف يحتذى به، ومثل أعلى لجميع الطلاب.

وأكد المحافظ، أن طلاب التربية الخاصة استطاعوا خلال السنوات الماضية حصد المراكز الأولى والعديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وأيضا الكؤوس في المسابقات المختلفة التي شاركوا فيها على مستوى الجمهورية؛ بما يعكس مدى الإصرار والعزيمة، وروح التحدي التي يتحلوا بها.