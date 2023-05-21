أكد رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودى" التزام بلاده بالقانون الدولى، وأنها تدعو إلى حل النزاعات بطريقة سلمية.

وقال مودي - في معرض حديث أدلى به لصحيفة "يوميورى شيمبون" اليابانية أثناء زيارته لمدينة هيروشيما على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع - إن "الهند ملتزمة بحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وذلك فى الوقت الذى تشجع فيه الحل السلمى للنزاعات البحرية، إستنادا إلى القانون الدولى، وأن نجاحها فى حل نزاعاتها الحدودية البرية والبحرية مع بنجلاديش يبرهن على إتباعها هذا النهج".

وفى معرض رده على سؤال عن الكيفية التى ستتعامل بها الهند مع قوى كبرى متصارعة لتحقيق السلام والاستقرار فى العالم ، قال مودي إن"العالم يواجه تحديات مثل وباء كورونا وتعطيل سلاسل الإمداد والتغير المناخى والإرهاب، وأن هذه التحديات تؤثر على الدول النامية، وإن الهند تعطى أولويات لمعالجة هذه التحديات، وتركز على التنمية البشرية من خلال التعاون مع اليابان وشركاء آخرين، وأن الهند ترغب فى أن تكون بمثابة جسر يربط بين الأصوات المختلفة، وأنها تشجع على وضع أجندة عمل بناءة تركز على تحقيق أهداف مشتركة من أجل مصلحة البشرية".

ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية تتسبب في تعطيل سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، وأن الأمر يتطلب التعاون مع اليابان ودول مماثلة لها فى التفكير من أجل الاستمرار في معالجة التحديات التى تواجه الدول النامية، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين مجموعة السبع ومجموعة العشرين من أجل مواجهة التحديات العالمية، مثل تحديات التغير المناخي وتعطيل سلاسل الإمداد وزعزعة الاستقرار في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الخاصة والشراكة العالمية بين الهند واليابان تشكلان أساسا قويا لجهودهما المشتركة للمساهمة في التعاون العالمي لمواجهة مثل هذه التحديات.

وفيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، أكد رئيس الوزراء الهندي تأييده لإرساء نظام دولي على أساس احترام سيادة الدول وسلامة أرأضيها وأهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى فيما يتعلق بهذا الشأن.

وردا على سؤال بشأن أسلحة الدمار الشامل، قال رئيس الوزراء الهندى إن استخدام أسلحة دمار شامل أمر "غير مقبول على الإطلاق"، مبديا استعداده للعمل مع جميع الدول؛ لكي يكون هناك عالم خال من الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اليابانى يشجع هذه الرؤية.

ح ع/ م س د - ك ف