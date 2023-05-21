تنفيذ 65 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية واسترداد 446 فدانا بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ حملات الإزالة لكل أشكال التعديات بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وتنفيذ 65 قرار إزالة تعديات على أراضي زراعية ومبانِ، واسترداد 446 فدانا حتى الآن؛ وذلك بهدف الحفاظ على أملاك الدولة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن حملات الإزالة تأتي في إطار انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 21 من الإزالات لحالات التعدي على أراضي الدولة، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وأشار الزملوط، إلى سرعة سداد مستحقات التقنين لتجنب التعرض للإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في ظل التنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية؛ لمتابعة إزالة التعديات وتطبيق القانون.