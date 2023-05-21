الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح الراحل محمود بكري

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وقف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دقيقة حداد ترحما على روح النائب الراحل محمود بكري.

وقال رئيس المجلس: بقلوب راضية بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى سعادة النائب محمود مصطفى بكرى مـحمد، الذى وافته المنية صباح يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مايو الجارى.

وتابع: هذا الصحفى اللامع الذى وهب حياته كلها فى خدمة صاحبة الجلالة منذ أن بدأ مسيرته المهنية فى مجال الصحافة كمحرر فى جريدة الأهرام، إلى أن تقلد منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع.

وأشار إلى أنه كان برلمانيا بارزاً، حريصاً على المشاركة فى اجتماعات وجلسات المجلس، ومازالت أصداء كلماته تتردد بين جنبات هذه القاعة مدافعا عن الحق والعدل.

واختتم: باسمكم جميعا وباسمى، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصالحين والصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري، من عضوية مجلس الشيوخ، بعد تلاوة إخطار وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة.

وأكد مجلس الشيوخ، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، لتصعيد البديل في القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي كان منتخبا عليها الراحل محمود بكري.