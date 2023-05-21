سيتي يحتفل بتتويجه بقلب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي

احتفل مانشستر سيتي بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على ضيفه تشيلسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي، الذي توج بلقبه الخامس في آخر 6 مواسم، بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوليان ألفاريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.

ورفع مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراتان بالدوري، رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه توج باللقب بشكل رسمي أمس السبت عقب خسارة أرسنال أمام نوتينجهام فورست بهدف نظيف.

في المقابل توقف رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر. ومازال بإمكان مانشستر سيتي التتويج بلقبين آخرين هذا الموسم، حيث يواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو المقبل في إسطنبول، كما يواجه جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 3 يونيو على ملعب ويمبلي.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع تشيلسي لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي مانشستر سيتي مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وأسفرت هجمات مانشستر سيتي عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 عندما مرر كول بالمير الكرة إلى جوليان ألفاريز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف، استمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه، نشط فريق تشيلسي قليلا وحاول مبادلة مانشستر سيتي للهجمات في محاولة لتسجيل هدف التعادل.

ومع ذلك لم يكن هناك أي خطورة على المرميين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 29 والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر سيتي عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي تشيلسي إلى داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى، قابلها فيل فودين بتسديدة ساقطة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس كيبا أريزابالاجا بسنتيمترات قليلة.

ورد تشيلسي بفرصة خطيرة في الدقيقة 33 عندما استلم رحيم سترلينج كرة بينية انفرد على إثرها بستيفان أوريتجا، حارس مانشستر سيتي، وسدد كرة أرضية لكن أورتيجا تألق وتصدى لها على مرتين.

وفي الدقيقة 36 كاد تشيلسي أن يسجل هدف التعادل عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها كونور كالاجر بضربة رأس لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، أصبح اللعب سجالا بين الفريقين بحثا عن تسجيل الأهداف ولكن الدقائق الأولى من هذا الشوط لم تشهد أي محاولات خطيرة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 58 والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر سيتي عندما لعبت ركلة حرة من الجانب الأيسر إلى داخل منطقة جزاء تشيلسي ارتقى إليها كالفين فيليبس وقابلخا بضربة رأس قوية لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر.

بعدها مباشرة وصلت الكرة إلى لويس هال لاعب تشيلسي وسدد كرة قوية تصدى لها أورتيجا حارس مانشستر سيتي ببراعة.

وفي الدقيقة 65 أهدر تشيلسي فرصة هدف مؤكد عندما لعبت كرة خلف المدافعين إلى رحيم سترلينج الذي انفرد بأورتيجا وسدد الكرة لحظة خروجه من المرمى، ولكن جون ستونز أبعدها من على خط المرمى قبل أن يعلن الحكم تسلل سترلينج.

وفي الدقيقة 71 سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني عندما توغل رياض محرز بالكرة من الناحية اليمنى ليصبح في مواجهة الحارس أريزابالاجا حيث مررها إلى جوليان ألفاريز داخل مطقة الست ياردات ليقابلها بتسديدة قوية، لكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد وألغى الهدف بعدما لمست الكرة يد محرز أثناء استلامه للكرة.

بعد تلك الهجمة، كثف تشيلسي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه فشل في ذلك، لتمر الدقائق المتبقية من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وعقب نهاية المباراة نزلت جماهير مانشستر سيتي إلى أرض الملعب للاحتفال باللقب.