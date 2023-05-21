شهدت أسعار الدواجن، انخفاضا طفيفا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد، 21 مايو 2023، ليتراجع سعر الكيلو جنيها واحدا مسجلا 62 جنيها عند باب المزرعة، مقابل 63 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فإن سعر التجزئة لكيلو الدواجن يتراوح بين 68 و71 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 140 و155 جنيها، ويسجل سعر الأوراك ما بين 69 و72 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد، أن أسعار البيض الأبيض مستقرة عند 78 جنيها للطبق عند باب المزرعة، ذاكرا أن سعر الطبق يتراوح للمستهلك بين 85 و88 جنيها، حسب آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن.

بينما ارتفع سعر طبق البيض الأحمر بنحو جنيهين ليسجل 87 جنيها عند باب المزرعة، مقارنة بـ85 جنيها خلال تعاملات أمس، ويصل السعر إلى المستهلك بـ 97 جنيها.