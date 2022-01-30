شددت الإعلامية لميس الحديدي، على ضرورة استغلال تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي منذ أول أمس من 42 إلى 37 جنيهًا؛ بضخ المزيد من الدولارات في السوق وشرايين الاقتصاد، بشتى الوسائل من خلال السياحة أو بيع أصول الشركات بالبورصة؛ لتجنب العودة إلى الارتفاع مرة أخرى.

وقالت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة«ON E» مساء السبت: «التراجع ميفرحناش آوي، هذا مجرد مسكن وتراجع مؤقت، وليس انهيار للسوق السوداء، الموضوع أشبه بمريض يأخذ مخفض، لو لم يتم علاج المرض؛ الحرارة سترتفع ثاني».

وتابعت: «نواجه مشكلتين لدينا في الاقتصاد؛ الأولى حاجتنا إلى بيع المزيد من الأصول لتحقيق مزيد من الدخل الدولاري، والأخرى مشكلة وجود سعرين للصرف، الاثنين زي البيضة ولا الفرخة، لأنهم مرتبطون ببعض لعبور هذه المرحلة المؤقتة، لأن عندنا عنق زجاجة مكمل معانا شوية».

وردت التراجع في سعر الدولار إلى تأثير قرار إعفاء واردات الذهب بصحبة المصريين من الخارج من سداد الضريبة الجمركية وفتح الأسواق أمام الذهب، وما أعقبه من انخفاض الطلب على الدولار من جانب تجار الذهب.

وأشارت إلى تفسير ذلك من التقارير الأجنبية إلى انخفاض الطلب على الدولار في مصر، معقبة: «هذا معناه أننا دخلنا في مرحلة ركود؛ وبالفعل بدأنا نراها في انخفاض الإنفاق».