وزيرة الهجرة: أتواصل مع المصريين في الخارج على هاتفي الشخصي لمناقشة مشكلاتهم الطارئة

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن ولاية عملها بالوزارة لها عدة أهداف، أهمها التواصل مع المصريين في الخارج في أي مكان سواء كان دولة صغيرة أو عظيمة أو دولة نزاعات.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الجدعان»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الوزارة تتواصل مع المصريين بكل الطرق، عن طريق الذهاب لهم فعليًا، أو التواصل الإلكتروني، موضحة أن هناك منظومة رقمية للتواصل مع المصريين العاملين بالخارج حال وجود أية شكاوى طارئة بدول النزاعات.

وأشارت إلى عقد اجتماعات فعلية منذ توليها الوزارة مع ما يقرب من 45 جالية، وتم عمل 3 جولات خارجية ويتم تعويضها بـ «زووم ميتنج»، انطلاقًا من سعي الحكومة لترشيد النفقات وبأكبر قدر من الإنجاز.

ولفتت إلى أن وزارة الهجرة، متواجدة مع المواطنين في الخارج من خلال جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها متواجدة في جروبات المصريين بالخارج على تطبيق «واتسآب» بشكل شخصي، لمحاورتهم ومناقشتهم في جميع الأطروحات والأفكار وتلقى الشكاوى والمشكلات الطارئة.

وأردفت أن صفحات الوزارة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع المؤسسات المختلفة وتوصيل صوت المصري لهذه المؤسسات بالخارج، مشددة على أن الوزارة تحاول أن تكون صوت المصري في الخارج.

واستطردت أن الوزارة تحاول توصيل صورة مصر للمصريين في الخارج، وإتاحة جميع الخدمات للمواطنين وتوفير أكبر قدر من المزايا لهم، وتلبية احتياجاتهم، لافتة إلى أن الوزارة تتابع باستمرار إجراءات المصريين بالخارج بشأن الحصول على سيارات.