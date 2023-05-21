الرئيس الإندونيسي ورئيس وزراء جزر كوك يناقشان تعزيز التعاون في منطقة المحيط الهادئ

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، رئيس وزراء جزر كوك، مارك براون؛ خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان؛ لتعزيز التعاون من أجل إنشاء منطقة المحيط الهادئ تنعم بالسلام والاستقرار والإزدهار.

وقال جوكو، في بيان صحفي صدر عن الرئاسة الإندونيسية، وأوردته وكالة أنباء/آنتارا، مساء اليوم السبت، اعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال روح التعاون والاحترام المتبادل لسيادة وسلامة كل منطقة.

وأضاف "هذا هو أول اجتماع لنا منذ بدء العلاقات الثنائية في عام 2019، نهنئك أيضًا على رئاسة منتدى جزر المحيط الهادئ (PIF)".

وقال إنه يجب على إندونيسيا وجزر كوك ، بوصفهما دولتين في المحيط الهادئ ، أن تتحدا وتتعاملا بشكل مشترك مع القضايا البحرية وتغير المناخ الذي سيكون بمثابة تحديات في المستقبل..معربا عن حرص إندونيسيا على المشاركة بشكل مباشر في دعم التنمية في دول المحيط الهادئ.

وأشار إلى أن إندونيسيا وجزر كوك لديهما أيضًا فرصة لزيادة التعاون في مختلف المجالات، مثل الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة والتعليم وإدارة الكوارث الطبيعية.