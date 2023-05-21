قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنّ الدولة أجبرت على استيراد الأرز سواء من خلال وزارة التموين أو عبر القطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير« الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد: «كنا نتمنى نوفر الدولارات اللي بندفعها للدول التانية إننا نجيب بيها حاجة تانية غير منتجة في مصر لكننا أُجبرنا على الاستيراد».

وحدّد أسباب الاستيراد قائلا: «الأرز اختفى عند المزارعين.. صحيح ده حقهم ويعملوا بزرعتهم زي ما همّ عاوزين لكن الدين الإسلامي والمسيحي لم يوصِ بذلك».

وأشار إلى أنه تم إطلاق تحذيرات لأكثر من مرة لكن من دون أي استجابة لأي تحذير، موضحا أنّ تخزين الأرز كان سببه الرغبة في رفع أسعار التوريد تطبيقا لقاعدة «هل من مزيد».

واستطرد: «الدولة مظلومة.. مش هنوقّف على كل منتج ضابط أو عسكري.. والشعبة خارج نطاق منظومة الرقابة».

ولفت إلى أنّ الجميع عليهم التحلي بالحس الوطني، والتوقف عن قاعدة «هل من مزيد».