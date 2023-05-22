ارتفاع الإصابات الناجمة عن الطقس الحار في سنغافورة

شهدت المستشفيات والعيادات في سنغافورة عددا كبيرا من المصابين بأمراض مرتبطة بارتفاع درجة حرارة الطقس فضلا عن الطفح الجلدي الحراري أو نوبات الأمراض الجلدية الموجودة مسبقا، في ظل درجات حرارة قياسية بلغت 37 درجة مئوية في منتصف مايو.

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية أن عدد الإصابات ارتفع من حوالي صفر إلى حالتين في الأسبوع بين يناير وأبريل إلى أربع حالات أسبوعيا في مايو في المستشفيات التابعة للنظام الصحي الجامعي الوطني.

ويمكن أن تتراوح الإصابات ذات الصلة بارتفاع درجات الحرارة من التشنجات الحرارية إلى الإنهاك الحراري، حيث يعاني المريض من آلام الجسم والدوار ومعدل ضربات القلب السريع بسبب التعرض للحرارة والجفاف.