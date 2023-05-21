حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة للإشراف السياحى، من ظاهرة منع دخول روادها تحت أى مسميات قد تشير إلى التمييز بينهم.

وقال عادل المصرى، فى تصريحات صحفية، إن الغرفة تندد بأي ممارسات تخالف القوانين واللوائح والعادات والتقاليد المتعارف عليها سواء من جانب المنشآت والمطاعم السياحية أو الرواد وضرورة احترام الجميع للقواعد المنظمة والحاكمة لعمل هذه المنشآت.

وأضاف أنه فى إطار حرص الغرفة على مصالح الأعضاء وإيماء إلى التعاون المثمر والبناء بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، فقد تلقت الغرفة كتابا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، يؤكد فيه اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت التى تمارس فيه سياسة منع دخول أي من الرواد لأي سبب يقوم على التمييز بينهم.

وأشار إلى وجود متابعة مستمرة من جانب الغرفة ووزارة السياحة والآثار، على المنشآت والمطاعم السياحية من أجل ضبط سير العمل داخل المنشآت السياحية وتنظيم العلاقة بين المنشآت وروادها مع بيان التزامات المنشآة وكذا الرواد وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضح أن الغرفة قد عممت منشورا على أعضائها بهذه التعليمات والتخذيرات وذلك فى ضوء ما أثير مؤخراً من تداول بعض المقاطع المصورة والمرئية على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام بعض من المنشآت بمنع دخول المحجبات.

وأكد أن هذه الممارسات التى قد تمارسها بعض المنشآت السياخية تعد مخالفة لنص المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) والتي تنص علي السماح للمواطنين والأجانب بالدخول والإقامة في المنشأة، وكذا الالتزام باتباع التعليمات الصادرة والمعتمدة من الوزارة المختصة دون التمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللوان، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الأجتماعي أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.