 المتحدث باسم الجيش الأوكراني: لا نزال نسيطر على أجزاء من باخموت - بوابة الشروق
الأحد 21 مايو 2023 10:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

المتحدث باسم الجيش الأوكراني: لا نزال نسيطر على أجزاء من باخموت

د ب أ
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 9:59 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 9:59 م

أصر متحدث باسم الجيش الأوكراني على أن أجزاء من مدينة باخموت المحاصرة في شرقي أوكرانيا، لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، بعد أن زعمت روسيا أنها استولت على المدينة بأكملها.

وقال سيرهي تشيريفاتي، المتحدث باسم مجموعة الشرق التابعة للجيش الأوكراني في تصريحات للتلفزيون الأوكراني: "جنودنا يحتفظون بتحصينات وعدد من المناطق في جنوب غرب المدينة"، وأقر بأن الحالة حرجة وأن القتال العنيف مستمر.

وفي إشارة إلى تعليق من الرئيس فولوديمير زيلينسكي تم تفسيره على أنه تأكيد للسيطرة الروسية على المدينة بأكملها، قبل أن يتم توضيح ذلك لاحقا من قبل كييف، قال تشيريفاتي: "تحدث الرئيس بشكل صحيح. لقد سويت المدينة فعليا بالأرض".

وقال تشيريفاتي إنه حتى لو تم احتلال المدينة، فلن يكون لها فائدة عسكرية أو سياسية للروس، "لكنهم يتصرفون كما لو أنهم استولوا على دنيبرو"، في إشارة إلى أهم مدينة لصناعة الدفاع في جنوب شرقي أوكرانيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك