سوناك: دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لن يتزعزع أبدا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قمة مجموعة السبع في هيروشيما، بأن دعم بلاده لأوكرانيا "لن يتزعزع أبدا".

وقال رئيس الوزراء، إنه سعيد بموافقة مجموعة الحلفاء على أهمية تزويد الرئيس الأوكراني بالمعدات العسكرية المتطورة التي يحتاجها، في الوقت الذي يدفع فيه من أجل الحصول على مقاتلات إف-16، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

يذكر أن زيلينسكي في طريقه لتلقي دفعة من الطائرات المتقدمة التي تم التبرع بها بعد أن سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن للحلفاء الغربيين بنقلها إلى كييف.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك أطلع زيلينسكي على "التقدم الإيجابي للغاية" بشأن الطائرات المقاتلة عندما التقيا في المدينة اليابانية.

وقال سوناك في بيانه: "مجموعة السبع كانت في يوم من الأيام مجموعة الثماني وتم طرد روسيا في عام 2014 لضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وسيادة القانون".