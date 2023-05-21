 البحرين ونيجيريا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - بوابة الشروق
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البحرين ونيجيريا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

علم البحرين
علم البحرين
أ ش أ
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 5:13 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 5:13 ص

بحث وزير المواصلات والاتصالات البحرينى محمد بن ثامر الكعبي مساء اليوم مع الدكتور عيسى ابراهيم علي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين، وابرز المشاريع والمبادرات الهادفة لتنمية هذا القطاع الحيوي الهام.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين استعرضا مشروعات التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن البحرين بصدد نشر خدمات الجيل الخامس من الاتصالات، ودعم مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الحوسبة السحابية.
من جانبه أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري حرص بلاده الدائم على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين والدفع به الى آفاق ارحب.

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