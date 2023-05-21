تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين قويتين، تجمع الأولى بين الإسماعيلي وحرس الحدود في السابعة مساءً على ملعب ستاد الإسماعيلية، فيما تجمع المواجهة الثانية بين بيراميدز ومستضيف غزل المحلة على ملعب ستاد المحلة.

ففي المباراة الأولى يسعى الإسماعيلي لتعويض خسارته الأخيرة أمام البنك الأهلي واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة رحلة الابتعاد عن مواقع الهبوط في الدوري، أمام حرس الحدود، صاحب المركز الأخير، والذي تلقى 8 هزائم في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري منهم 6 خسارات متتالية.

ويحتل الإسماعيلي، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أول مراكز الهبوط وبفارق نقطتين كذلك عن المركز الحادي عشر، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة فقط.

ويعول الإسماعيلي، بقيادة مدربه حمزة الجمل، على الدعم الجماهيري الكبير الذي يلقاه الفريق الساحلي على ملعبه، من أجل تحقيق النقاط الثلاث من مباراة اليوم.

على الجانب الآخر، يدخل حرس الحدود مباراة اليوم تحت قيادة فنية مؤقتة لمحمد مكي، بعد رحيل أحمد أيوب، المدير الفني السابق، والذي اعتذر عن استكمال المهمة بسبب سوء النتائج،

ووقع حرس الحدود في فخ الخسارة 16 مرة كأكثر الفرق في الموسم الحالي، مقابل 3 انتصارات فقط و7 تعادلات.

وفي المباراة الثانية يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على غزل المحلة، وعينه على المركز الثاني من فيوتشر ولو بشكل مؤقت، قبل مواجهة فيوتشر أمام سيراميكا في نهاية الجولة يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين فقط عن فيوتشر الثاني، علمًا بأن بيراميدز لعب مباراتين أقل من فيوتشر، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

ويسعى بيراميدز لمواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة في البطولة والاقتراب خطوة جديدة نحو منافسة الأهلي، المتصدر، على لقب البطولة أملًا في تعثر الأهلي في المباريات المؤجلة له، خاصة وأن الفريق ودع بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشدد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وطالب لاعبيه بحسم الأمور مبكرًا واستغلال كل الفرصة التي تتاح للتسجيل من أجل فرض سيطرته وأسلوبه على اللعب.

من جهته يطمح غزل المحلة لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الجولة 22 والتي شهدت آخر فوز لزعيم الفلاحين بالمسابقة الحالية أمام الاتحاد السكندري 2-0.

ويتسلح غزل المحلة بجمهوره واللعب على ملعبه، مع القيادة الفنية الجديدة للفريق مع رضا شحاته من أجل تحقيق الفوز والزحف بعيدًا عن حسابات مراكز الهبوط.